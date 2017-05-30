Украинцы готовы выбрать Тимошенко президентом Украины

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Киев, 30 мая. Лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко была бы лидером на выборах президента Украины, если бы они проводились в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Рейтинг».

«Если бы выборы президента Украины состоялись бы в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями. За Порошенко проголосовали бы 12%», — говорится в сообщении.

Также по данным исследования, лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко готовы поддержать 10,2% избирателей. За лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко готовы проголосовать 10% избирателей.