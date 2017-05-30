Путин ознакомится с программами развития экономики России

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Москва, 30 мая. Экс-министр финансов РФ, председатель совета фонда «Центр стратегических инициатив» Алексей Кудрин и председатель президиума «Столыпинского клуба», бизнес-омбудсмен Борис Титов на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина представят свои программы социально-экономического развития РФ. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер даст ремарку, а затем в закрытом режиме кураторы экономического блока и авторы презентации «предельно подробно» обменяются мнениями.

«Столыпинский клуб — до 2025 года, ЦСР — 2018–2024», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что из представителей властей в списке участников глава кабмина Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Ольга Голодец, первый вице-премьер Игорь Шувалов.