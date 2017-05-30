Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Меркель призывает Европу стать активным международным игроком

Меркель призывает Европу стать активным международным игроком

15:39  30 Мая 2017
235

Меркель считает важными трансатлантические отношения с США

Берлин, 30 мая. Немецкая сторона считает важными трансатлантические отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом во вторник заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела переговоры с председателем правительства Индии Нарендрой Моди.

«Но становится все больше причин для того, чтобы мы взяли нашу судьбу в наши руки. Европа должна стать активным игроком в международных делах», — подчеркнула немецкий политик.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель указала на то, что Европа в решении вопросов может полагаться исключительно на свои силы.

#меркель #сша #фрг
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть