Меркель призывает Европу стать активным международным игроком

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Берлин, 30 мая. Немецкая сторона считает важными трансатлантические отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом во вторник заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела переговоры с председателем правительства Индии Нарендрой Моди.

«Но становится все больше причин для того, чтобы мы взяли нашу судьбу в наши руки. Европа должна стать активным игроком в международных делах», — подчеркнула немецкий политик.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель указала на то, что Европа в решении вопросов может полагаться исключительно на свои силы.