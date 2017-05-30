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Общество
Кадыров пригласил Макрона и Меркель поискать геев в Чечне

Кадыров пригласил Макрона и Меркель поискать геев в Чечне

15:27  30 Мая 2017
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Кадыров пригласил Макрона и Меркель поискать геев в Чечне

Москва, 30 мая. Президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут приехать в Чечню, чтобы самостоятельно ознакомиться с ситуацией с сексменьшинствами в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем канале в Telegram обратился к лидерам Франции и ФРГ в связи с их выступлениями о ситуации с сексменьшинствами в Чечне.

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией,  — констатировал лидер Чечни.  — Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!»

Кадыров пригласил Макрона и Меркель поискать геев в Чечне

Ранее Кадыров рассказал о фейковых каналах в Telegram, где люди выдают себя за него. 

#меркель #кадыров #макрон
Катерина Тимошенская
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