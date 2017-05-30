Кадыров пригласил Макрона и Меркель поискать геев в Чечне

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Москва, 30 мая. Президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут приехать в Чечню, чтобы самостоятельно ознакомиться с ситуацией с сексменьшинствами в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем канале в Telegram обратился к лидерам Франции и ФРГ в связи с их выступлениями о ситуации с сексменьшинствами в Чечне.

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией, — констатировал лидер Чечни. — Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!»

Ранее Кадыров рассказал о фейковых каналах в Telegram, где люди выдают себя за него.