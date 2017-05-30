Южная Осетия открывает посольства в ДНР и ЛНР

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Цхинвал, 30 мая. В ближайшее время Южная Осетия откроет свои посольства в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, представляя коллективу МИД нового посла Дмитрия Медоева.

«Мы будем развивать отношения со странами, которых мы признали. В ближайшее время в Южной Осетии будет выделено здание под посольство ДНР. В свою очередь руководством этой республики уже выделено хорошее здание под посольство республики Южная Осетия в ДНР. Аналогичное соглашение готовится и с ЛНР», — отметил Бибилов.

Он также добавил, что в ближайшее время Цхинвал направит в Донецк профессиональных дипломатов, которые будут работать в посольстве Южной Осетии. Бибилов отметил, что в первую очередь дипломаты к реализации планов по развитию торгово-экономических отношений Южной Осетии с ДНР и ЛНР.