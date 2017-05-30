Донбасс: ВСУ выпустили почти 190 мин и снарядов по ЛНР

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Луганск, 30 мая. Бойцы украинской армии за прошедшие сутки выпустили по территории Луганской народной республики порядка 190 боевых припасов. Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается практически неизменной и очень напряженной — за прошедшие сутки киевские военные Вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим прекращения огня.

По словам Марочко, под обстрел киевских военных попали населенные пункты Калиновка, Красный Яр, Логвиново, Лозовое и многие другие. ВСУ пускали в ход минометы и стрелковое оружие.

В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 187 мин и снарядов, подытожил он.

Ранее сообщалось, что трое киевских военных пострадали, подорвавшись на собственном минном поле.