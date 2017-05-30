Киев после слов Путина в панике бросился менять «гражданство» дочери Ярослава Мудрого

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Киев, 30 мая. В администрации президента Украины Петра Порошенко возмутились из-за высказывания президента России Владимира Путина о «русской Анне — королеве Франции», приходившейся дочерью Ярославу Мудрому и ставшей женой короля Генриха I. Об этом факте отношений между Россией и Францией Путин напомнил во время своего визита в Париж.

Визит Путина во Францию был приурочен в том числе и к 300-летию первого визита во Францию российского императора Петра I. Путин напомнил, что история российско-французских отношений на самом деле насчитывает тысячелетнюю историю.

«С поездки царя Петра во Франции не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», — отметил российский лидер, имея в виду брак дочери Ярослава Мудрого Анны с королем Генрихом I.

Эти слова вызвали волну негодования в Киеве. Представитель администрации президента Порошенко Дмитрий Шимкив в своем Facebook обратился к «французским друзьям», заявив, что Путин их обманул.

My dear French friends, Russian president Putin tried to mislead you today - Anne de Kiev, Reine de France is from Kiev... تم نشره بواسطة ‏‎Dmytro Shymkiv‎‏ في 29 مايو، 2017

По его словам, к моменту женитьбы Анны Ярославны и Генриха Москва еще не была построена, а столицей Руси был Киев, поэтому королева Анна — не русская, а киевская. В качестве «неопровержимого» доказательства происхождения Анны Шимкив выложил фото герба князя Ярослава Мудрого, на котором изображен тризубец.

«Неужели нужны еще какие-то доказательства происхождения Анны Киевской?» — негодует представитель администрации Порошенко.

Впрочем, Шимкиву не удалось убедить даже собственных подписчиков.

«Позор Путину, не читал украинские учебники истории! Ярослав Мудрый был из древнего украинского рода Мудренко, основатель рода участвовал во взятии Трои, потом основал Бердычев и там панував (правил. — Прим. ФАН)», — шутят в соцсети.