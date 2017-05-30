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Новороссия
ЛНР предложила украинским абитуриентам бюджетные места в медуниверситете

ЛНР предложила украинским абитуриентам бюджетные места в медуниверситете

13:48  30 Мая 2017
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ЛНР предложила украинским абитуриентам бюджетные места в медуниверситете

Луганск, 30 мая. Власти ЛНР пригласили абитуриентов из Украины обучаться на бюджете в Луганском государственном медицинском университете, сообщил Минздрав республики.  

Абитуриенты из Украины имеют право на получение высшего медицинского образования в Луганском государственном медицинском университете наравне с выпускниками из ДНР и ЛНР. Об этом стало известно из соответствующего сообщения Минздрава ЛНР. Власти республики гарантировали украинцам все льготы на внеконкурсное поступление, бюджетную основу образования и право проживания в общежитии.

Ирина Селезнева
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