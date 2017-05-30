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Воздушный шар с влюбленными врезался в дерево в Канаде

Воздушный шар с влюбленными врезался в дерево в Канаде

14:02  30 Мая 2017
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Воздушный шар с влюбленными врезался в дерево в Канаде

Оттава, 30 мая. Канадец Стивен Мартин сделал предложение своей девушке Кристин Питер во время полета на воздушном шаре. Неожиданно шар с влюбленными начал резко снижаться. До земли оставалось буквально 12 метров.

Как сообщает Mashable, девушка давно мечтала о романтическом путешествии по небосводу вместе с любимым мужчиной. Молодой человек решил устроить второй половинке двойной сюрприз — исполнить давнюю мечту девушки и заодно предложить ей свою руку и сердце.

Во время снижения шар начал неожиданно падать. Пилот попросил пассажиров держаться как можно крепче, а затем успешно посадил шар в поле. Несмотря на большое количество переломанных веток, никто из находящихся на борту не пострадал.

#воздушный шар
Алексей Громов
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