ЛНР: трое бойцов ВСУ подорвались на собственной мине в Донбассе

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Луганск, 30 мая. В районе Попасной в Донбассе на собственной мине подорвались трое украинских военных. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, это произошло по причине того, что минное поле не было обозначено на карте.

Согласно приведенным данным, наряд первого батальона 24-й бригады вышел на свое минное поле при проведении патрулирования местности. В результате подрыва на мине бойцы получили ранения различной степени тяжести. При этом командование ВСУ скрыло данный факт от вышестоящего руководства, добавил Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала украинскую военную технику за пределами мест хранения в Донбассе.