«Рособоронэкспорт» предложит иностранным заказчикам комплекты солдата будущего

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Москва, 30 мая. Компания «Рособоронэкспорт» готовится предложить зарубежным клиентам новое стрелковое оружие, а также комплекты солдата будущего, сообщает пресс-служба предприятия, входящего в состав государственной корпорации «Ростех».

Этот вопрос был поднят на заводе имени В.А. Дегтярева, где прошло заседание секции «Техника и вооружение сухопутных войск» научно-технического совета.

Участники встречи обсудили экспортную документацию, подготовка которой будет завершена в ближайшее время. Она позволит «Рособоронэкспорту» выйти на мировой рынок с конкретными предложениями и описаниями оружия и комплектов солдата будущего.