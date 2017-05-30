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Технологии
«Рособоронэкспорт» предложит иностранным заказчикам комплекты солдата будущего

«Рособоронэкспорт» предложит иностранным заказчикам комплекты солдата будущего

13:54  30 Мая 2017
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«Рособоронэкспорт» предложит иностранным заказчикам комплекты солдата будущего

Москва, 30 мая. Компания «Рособоронэкспорт» готовится предложить зарубежным клиентам новое стрелковое оружие, а также комплекты солдата будущего, сообщает пресс-служба предприятия, входящего в состав государственной корпорации «Ростех».

Этот вопрос был поднят на заводе имени В.А. Дегтярева, где прошло заседание секции «Техника и вооружение сухопутных войск» научно-технического совета.

Участники встречи обсудили экспортную документацию, подготовка которой будет завершена в ближайшее время. Она позволит «Рособоронэкспорту» выйти на мировой рынок с конкретными предложениями и описаниями оружия и комплектов солдата будущего. 

Алексей Громов
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