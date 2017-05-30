Меркель решила не выводить немецких военных с базы «Инджирлик»

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Берлин, 30 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что принятое бундестагом решение о выводе немецких военнослужащих с турецкой авиабазы «Инджирлик» будет отложено. Меркель подчеркнула, что сначала должны быть закончены переговоры на дипломатическом уровне в связи с имевшим место инцидентом.

«Мы договорились на саммите НАТО, что переговоры будут продолжены, и поэтому фракция ХДС/ХСС в парламенте считает, что необходимо дождаться окончания переговоров между главами МИД», — объявила Меркель, отметив, что решение должно быть принято в течение следующих парламентских слушаний.

Напомним, депутаты немецкого парламента не были допущены турецкой стороной к посещению важной авиабазы НАТО «Инджирлик». В связи с этим в бундестаге проголосовали за полный вывод немецкого контингента с авиабазы.