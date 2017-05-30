Операция под чужим флагом: зачем США и НАТО поддерживают ИГ в Афганистане

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В МИД РФ обратили внимание на множество сообщений о полетах неопознанной авиации в небе над Афганистаном. Известно, что эти неопознанные воздушные суда были замечены в поддержке террористов «Исламского государства»* (организация, запрещенная в РФ). Так, неизвестные вертолеты и самолеты сбрасывают боевикам грузы военного назначения.

«В частности, по утверждению властей провинции Джаузджан, в мае с.г. как минимум в трех северных провинциях Исламской Республики Афганистан (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль) зафиксированы случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГИЛ»*, — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве интересуются у военного командования сил НАТО и США, размещенных в Афганистане, откуда эти неопознанные воздушные суда могли взяться. Американские и натовские военные уже 15 лет базируются на афганской земле. В числе прочего их группировка включает в себя существенную авиационную компоненту. В то же время собственные ВВС Афганистана «испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала». Если кто и может знать, что происходит в афганском небе, так это американцы.

Со своей стороны, военный эксперт Юрий Котенок уверен, что, конечно же, никаких «неопознанных» воздушных судов в афганском небе нет и быть не может. Но это не означает, что оружие террористам ИГ* никто не сбрасывает.

«На самом деле, никаких «неопознанных» самолетов в небе над Афганистаном не может быть в принципе. Американская группировка, развернутая в этой стране, все имеющиеся у нее военные спутники, системы слежения и наблюдения полностью контролируют воздушное пространство Афганистана. Это исключает всякую возможность появления там каких-либо «неопознанных летающих объектов». ВВС США и их союзников по НАТО действуют в афганском небе с полным правом хозяина», — заявил Котенок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Скорее всего, резюмирует эксперт, все эти якобы неизвестные самолеты и вертолеты, сбрасывающие ИГ оружие и другие грузы военного назначения, попросту являются самолетами и тяжелыми транспортными вертолетами США и их союзников по НАТО. Но зачем в таком случае американцам помогать ИГ в Афганистане?

«Это повторение все той же тактики, которую США используют в Сирии и Ираке. Американцы пытаются подлить масла в огонь постепенно тлеющего конфликта на территории Афганистана, интенсифицировать его. Сейчас в Афганистане идут боестолкновения между боевиками ИГ и «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН). США поддерживают одну из воюющих сторон, чтобы уравновесить силы и создать в стране управляемый хаос», — поясняет Котенок.

Продолжающаяся война в Афганистане дает НАТО и США повод поддерживать в этом важнейшем регионе Евразии свое военное присутствие.

«Группировка США в Афганистане до сих пор очень сильна, несмотря на все заявления экс-президента Барака Обамы о выводе войск. Главное, США имеют там всю необходимую логистическую базу, чтобы нарастить эту группировку в случае необходимости. По сути, американцы и не выводили свои войска из Афганистана: просто там меняются контингенты, регулярные армейские подразделения подменяются отрядами частных военных компаний или же частями стран — союзников США по НАТО», — продолжает Юрий Котенок.

Многосторонний конфликт в Афганистане и право держать на территории страны свои войска дают США очень многое, но прежде всего возможность влиять на ситуацию во многих республиках Центральной Азии. Речь идет о Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане.

«Не будем забывать, что от ситуации в Афганистане напрямую зависит обстановка на сопредельных территориях Индии и Китая. В частности, борьба ИГ и «Талибана» в Афганистане позволяет американцам дестабилизировать ситуацию в уйгурских регионах Китая. Тысячи, если не десятки тысяч этнических уйгуров уже перекочевали в Афганистан и далее в Ирак и участвуют в боевых действиях на стороне ИГ. Этот трафик радикально настроенных исламистов из Китая в Среднюю Азию, а затем в обратном направлении потенциально способен создать очень большие проблемы для Пекина», — заключает эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.