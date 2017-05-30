Археологи рассказали об обнаружении древнего кладбища в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 30 мая. Специалисты из Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде кладбище, датируемое X–XI веками. Об этом рассказали официальные представители Новгородского государственного музея-заповедника.

Как отметили археологи, кости не сохранились, однако они смогли детально изучить гробы и погребальные камеры.

«Открытый археологами способ погребения — небольшие камеры (три-четыре венца), в которые помещали деревянные гробы, характерен для скандинавских народов», — отметили в музее.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Китае было обнаружено захоронение, возраст которого превышает 1,4 тыс. лет.