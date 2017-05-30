Путин и Назарбаев обсудили по телефону подготовку встречи по Сирии в Астане

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Москва, 30 мая. Глава российского государства Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев в ходе телефонной беседы обсудили подготовку очередной международной встречи по Сирийской Арабской Республике на астанинской платформе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров затрагивалась подготовка очередной международной встречи по урегулированию в Сирии в столице Казахстана.

По данным пресс-службы, Путин и Назарбаев обсудили ряд важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, в Астане прошло четыре раунда встреч по урегулированию сирийского конфликта.