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Новости Сирии
Путин и Назарбаев обсудили по телефону подготовку встречи по Сирии в Астане

Путин и Назарбаев обсудили по телефону подготовку встречи по Сирии в Астане

13:41  30 Мая 2017
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Путин и Назарбаев обсудили по телефону подготовку встречи по Сирии в Астане

Москва, 30 мая. Глава российского государства Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев в ходе телефонной беседы обсудили подготовку очередной международной встречи по Сирийской Арабской Республике на астанинской платформе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров затрагивалась подготовка очередной международной встречи по урегулированию в Сирии в столице Казахстана.

По данным пресс-службы, Путин и Назарбаев обсудили ряд важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, в Астане прошло четыре раунда встреч по урегулированию сирийского конфликта.  

#путин #сирия #назарбаев
Дана Балан
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