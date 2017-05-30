Отряд боевиков ИГ уничтожен на окраине Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 30 мая. Правительственные войска вступили в боестолкновение с «Исламским государством»* на южных окраинах осажденного города.

Сирийский информационный портал «САНА» сообщает, что гарнизон Дейр эз-Зора ведет бои под прикрытием ВВС САР. Во время атаки около газозаправочной станции на юге города были уничтожены 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Накануне бои произошли в кварталах Аль-Макабер, Панорамы и около базы 137-й армейской бригады. Артиллерийские удары в районах Ар-Рушдия, Аш-Шейх Ясин и Аль-Хамидия уничтожили линии снабжения игиловцев. Отмечается, что обстрелы правительственных войск ликвидировали несколько укрытий и боевую технику джихадистов.

* Организация запрещена на территории РФ.