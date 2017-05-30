Ученые выяснили, что творится в голове у мужчин во время секса

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Оттава, 30 мая. Канадские ученые в ходе исследования выяснили, какие мысли чаще всего посещают мужчин во время секса. Оказалось, что на первом месте у них мысли о том, как доставить удовольствие не только себе, но и партнерше. Специалисты утверждают, что об этом во время полового акта думает каждый второй мужчина.

Кроме того, сильная половина человечества нередко размышляет о самом интимном процессе — на какой позе и виде ласк остановиться, как оценивает женщина умения мужчины и его внешний вид. Также участники исследования признавались ученым, что нередко в постели думали о других женщинах и воплощении сексуальных фантазий. Наконец, нашлись и мужчины, которые вообще не погружались в размышления во время секса и просто наслаждались процессом.

Добавим, ранее британские ученые составили список продуктов, употребление которых может стать заменой сексу. К ним причислили бананы, шоколад, молоко, инжир и рыбу.