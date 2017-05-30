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Ученые выяснили, как оливки защищают организм от рака

Ученые выяснили, как оливки защищают организм от рака

17:17  30 Мая 2017  /обновлено: 17:22  30 Мая 2017
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Ученые выяснили, как оливки защищают организм от рака

Барселона, 30 мая. Оливки помогают организму человека противостоять онкологическим заболеваниям, заявили ученые из университета Барселоны.

Испанские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди.

Они объяснили, что в кожуре оливок содержится маслиновая кислота (около 80%), которая эффективно уничтожает раковые клетки и тормозит их развитие. Кроме того, в этом продукте есть витамин Е, который играет важную роль в работе головного мозга, легких и выработке кровяных телец.

Ученые выяснили, как оливки защищают организм от рака

Ранее ученые из США назвали любимые музыкальные группы и фильмы среди людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости. 

Катерина Тимошенская
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