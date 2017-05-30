Ученые выяснили, как оливки защищают организм от рака

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Барселона, 30 мая. Оливки помогают организму человека противостоять онкологическим заболеваниям, заявили ученые из университета Барселоны.

Испанские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди.

Они объяснили, что в кожуре оливок содержится маслиновая кислота (около 80%), которая эффективно уничтожает раковые клетки и тормозит их развитие. Кроме того, в этом продукте есть витамин Е, который играет важную роль в работе головного мозга, легких и выработке кровяных телец.

Ранее ученые из США назвали любимые музыкальные группы и фильмы среди людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости.