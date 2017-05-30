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Украина
Вице-спикер Рады предлагает заблокировать все сайты ДНР и ЛНР

Вице-спикер Рады предлагает заблокировать все сайты ДНР и ЛНР

13:31  30 Мая 2017
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Вице-спикер Рады предлагает заблокировать все сайты ДНР и ЛНР

Киев, 30 мая. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев будет блокировать доступ к сайтам Донецкой и Луганской народных республик на территории Украины.

«Следующий этап — заблокировать все сайты ДНР и ЛНР как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Позднее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал инициативу Ирины Геращенко о блокировании сайтов ЛНР и ДНР, отметив, что работа в этом направлении уже осуществляется.

 

#днр #киев #украина #лнр
Алексей Громов
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