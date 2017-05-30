Бесплатный Wi-Fi заработал в петербургском метро

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Санкт-Петербург, 30 мая. Бесплатный Wi-Fi сегодня начал работать в петербургской подземке, правда, пока только на оранжевой ветке. Впрочем, власти обещают, что вскоре бесплатным доступом в Интернет смогут воспользоваться все пассажиры метро Петербурга.

Чтобы воспользоваться бесплатным доступом к Интернету, нужно найти сеть под названием MT_FREE, набрать в поисковой строке браузера Wi-Fi.ru и авторизоваться. Процесс авторизации весьма прост: необходимо ввести номер телефона, и на него придет SMS-сообщение с кодом.

Скорость соединения составляет 200 мегабит в секунду, а это значит, что соединением одновременно могут воспользоваться до 200 человек, сообщает NewInform.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул, что запуск Интернета в подземке был произведен без привлечения бюджетных средств. Проект реализовали петербургский метрополитен и ООО «Максим Телеком С3».