У Олега Табакова украли почти 700 млн рублей с банковского счета

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Москва, 30 мая. Знаменитый актер и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков оказался в числе пострадавших клиентов банка «Клиентский». Так, Народный артист СССР недосчитался на своем банковском счете 677 млн рублей.

ГСУ СК РФ возбудило несколько уголовных дел против руководства «Клиентского», которое и подозревается в хищении. Бывший и. о. председателя правления банка Илья Волосевич объявлен в международный розыск. По версии правоохранителей, к преступлению причастен и экс-предправления «Клиентского» Андрей Лопатов, который в настоящее время скрывается в Соединенных Штатах.

По некоторым данным, члены правления «Клиентского» выводили из банка деньги под видом кредитов физическим лицам без их уведомления.

Известно, что среди клиентов банка было немало VIP-персон, с которыми «Клиентский» поддерживал хорошие отношения, передает «Дни.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что московская пенсионерка потеряла 700 тысяч на финансовой пирамиде.