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Весь мир
Благословляющий и читающий молитвы робот появился в немецкой церкви

Благословляющий и читающий молитвы робот появился в немецкой церкви

13:32  30 Мая 2017
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Благословляющий и читающий молитвы робот появился в немецкой церкви

Виттенберг, 30 мая. Киборг-священник, который благословляет прихожан и читает Библию, появился в Германии. Об этом пишет издание Daily Mirror. 

По данным издания, робот приветствует прихожан и предлагает выбрать голос и тип благословения, затем машина благословляет и читает отрывки из Библии.

По словам представителя церкви Себастьяна фон Герена, далеко не все обрадовались необычному священнику, большая часть людей посчитала, что благословение от машины  — это чересчур. Он также отметил, что им крайне заинтересовались люди, которые не так часто ходят в церковь.

Теперь многие люди приходят из любопытства, чтобы просто посмотреть на робота. 

 

#священник #германия #робот #церковь
Дана Балан
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