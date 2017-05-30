Благословляющий и читающий молитвы робот появился в немецкой церкви

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Виттенберг, 30 мая. Киборг-священник, который благословляет прихожан и читает Библию, появился в Германии. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По данным издания, робот приветствует прихожан и предлагает выбрать голос и тип благословения, затем машина благословляет и читает отрывки из Библии.

По словам представителя церкви Себастьяна фон Герена, далеко не все обрадовались необычному священнику, большая часть людей посчитала, что благословение от машины — это чересчур. Он также отметил, что им крайне заинтересовались люди, которые не так часто ходят в церковь.

Теперь многие люди приходят из любопытства, чтобы просто посмотреть на робота.