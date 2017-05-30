Литва объявила сроки строительства стены на границе с Россией

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Вильнюс, 30 мая. Строительство «великой литовской стены», которой Вильнюс решил отгородится от «российской угрозы» по реке Неман, начнется уже на следующей неделе. Стоимость стены, которая отделит Литву от Калининградской области РФ, оценивают в 1,3 млн евро.

В настоящее время по всей границе с РФ по Неману, длина которой составляет около 109 километров, установлены камеры, однако такое решение не устраивает литовские власти, назвавшие стену с колючей проволокой «защитой от гибридной агрессии РФ». Стену, впрочем, будут строить только там, где граница между Литвой и Калининградской областью проходит по суше — длина ее составит 46,6 км.

«Если производитель не подведет и в срок как установлено в договоре, отдаст изделия, мы начнем в понедельник. Подготовительные работы уже ведутся», — рассказал директор подрядчика, компании Gintreja, Гинтарас Брокявичюс. Завершить стену планируют до 20 декабря текущего года.