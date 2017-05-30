Направляющийся в Северное море БПК «Североморск» зашел в Ла-Манш

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Москва, 30 мая. Большой противолодочный корабль «Североморск», направляющийся в Северное море, зашел в пролив Ла-Манш, сообщил глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Сегодня корабль Северного флота «Североморск» прошёл проливом Па-де-Кале для последующего перехода через проливную зону в Северное море. Конечной целью дальнего похода противолодочного судна является Северо-Восточная Атлантика. По словам главы пресс-службы флота капитана первого ранга Вадима Серги, экипаж «Североморска» отработал маневры в рамках учений по обеспечению ПВО и противолодочной обороны корабля. Ряд учений были направлены на отработку умений для проведения спасательных операций с участием вертолетов Ка-27. Напомним, что ранее морское судно совершало заход в португальский порт для пополнения запасов.