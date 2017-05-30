В соцсетях собирают деньги на лечение мужчины, попавшего в жуткую аварию в Казани

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Друзья из группы поддержки Артема Бикчурина собирают средства в соцсетях на его лечение в Испании. На сложнейшую нейрохирургическую операцию требуется 58 тысяч евро. В России, по словам его матери, после шести проведенных операций Артема посчитали бесперспективным, поэтому она повезла сына на реабилитацию в Европу. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Октябрь 2015 года, Артему 25 лет. Он веселый и красивый парень с очаровательной улыбкой. Закончил юрфак Казанского государственного университета. Друзья, спорт, любимая работа и девушка, с которой он хотел создать семью... Одно мгновение перевернуло всю его жизнь.

В пять часов утра Артем вместе с компанией друзей попал в жуткую автомобильную аварию в центре Казани. Водитель, друг Артема, не справился с управлением, и иномарка влетела в столб. Пострадали все, кто был в машине, но больше всех досталось Артему, сидевшему на пассажирском сидении рядом с водителем. О подробностях трагедии и мытарствах по многочисленным клиникам корреспонденту ФАН рассказала мать пострадавшего Наталья Бикчурина.

«В машине ехали пятеро. Одна из девушек получила перелом позвоночника и теперь прикована к инвалидной коляске. Водитель отделался переломом бедра и двумя годами поселения. А Артем с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым проникающим вдавленным переломом лобной кости, переломами глазницы, носа, челюсти в четырех местах был доставлен в городскую больницу №7 Казани. Сын перенес шесть тяжелых операций, три месяца лежал в глубокой коме, затем перешел в состояние малого сознания, но почти не реагировал на окружающий мир. Тем не менее через какое-то время нас выписали домой. Я была очень удивлена, спрашивала всех, как нам дальше жить? А мне отвечали: мол, в коме на реабилитацию не принимают. Я тогда еще не знала, что у сына, помимо всего прочего, есть еще и больничная инфекция — клебсиелла, которая очень сложно лечится», — вспоминает Наталья Геннадьевна.

Когда Наталья просила российских врачей сделать прогноз, те отвечали, что Артем уже никогда не будет таким, как прежде.

«Консультировались даже в столичных клиниках. Но там тоже ничем не могли помочь. У Артема была очень сложная инфекция, с которой врачам было сложно справиться», — пояснила женщина.

Наталья наперекор всему верила в возможность выздоровления сына. Тогда, по совету друзей семьи, Артема вывезли на лечение в Испанию, в барселонский Институт Гуттманна. Реабилитация стоила 21 тысячу евро в месяц. Помогали друзья. В соцсетях создали группы поддержки. Артем начал различать предметы, но восстановление шло очень медленно, желаемого результата в Барселоне достичь не удалось. Затем три месяца лечились в другой испанской клинике — в Валенсии. Но от тяжелой инфекции, поразившей легкие, не удалось избавиться и там.

«Пришлось вернуться в Институт Гуттманна. После двух месяцев реабилитации испанцы тоже от нас отказались и посоветовали вернуться в Россию. Сначала вылечите инфекцию, а уж потом возвращайтесь», — вспоминает мама Артема.

Наталья писала письма во все испанские клиники. В Барселоне отказались все. Но, как говорит Наталья, бог все же есть. Артема согласились взять в Benito Menni Hospital в Вальядолиде, врачам которого удалось достичь успеха.

«Мы пролечились там пять месяцев, врачи победили инфекцию, что позволило снять трахеостому — искусственное горло, с помощью которого Артем дышал все это время. Состояние сына стало улучшаться. Мы снова вернулись в Институт Гуттманна. Теперь уже на амбулаторное лечение. Сняли в Барселоне квартиру и ездим каждый день на процедуры. С Артемом занимаются физиотерапевты, трудотерапевты, логопеды. 1 января этого года сын снова заговорил. За пять месяцев он достиг больших результатов. Стоять самостоятельно пока не может, только с поддержкой, но уже сам надевает обувь. Может рисовать, писать. Память возвращается», — радуется Наталья.

Сейчас Артем снова свободно говорит на трех языках — русском, английском, испанском. Но из-за перелома челюсти речь сильно нарушена.

«То, что с ним происходит последнее время — чудо. Я молюсь за Артема каждый день. Нам попадается очень много добрых людей, спасибо всем за поддержку. Мы приехали в Испанию лечиться на три месяца, и вот тут уже год и два месяца. И раз Артем так быстро начал идти на поправку, значит мы на правильном пути. Наша главная задача — сделать в Испании очень сложную операцию по пластике черепа и челюсти. Она стоит 58 тысяч евро. Таких денег у нас нет. Друзья, пожалуйста, не бросайте нас в чужой стране, нам очень тяжело без вас и вашей поддержки», — обращается к неравнодушным людям Наталья.

Как пишут друзья из группы поддержки Артема Бикчурина, реабилитация после таких травм и операции не квотируются государством. Помочь можем только всем миром.

К сбору средств на предыдущие курсы реабилитации подключался даже телиеканал «Россия». Но лечение оказалось более дорогим и длительным. В соцсетях опубликованы реквизиты, на которые можно переводить деньги на лечение Артема. Номер карты Натальи Геннадьевны Бикчуриной в Сбербанке России: 4276 8801 5710 3627.