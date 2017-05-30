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Технологии
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva

13:27  30 Мая 2017
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva

Тольятти, 30 мая. «GM-АвтоВАЗ» возобновил работу конвейера после двухнедельной паузы. Причиной остановки работы конвейера стало прекращение поставок комплектующих нижегородским заводом «Автокомпонент».

Как сообщили в пресс-службе завода, стороны достигли временных договоренностей, после чего работа завода была восстановлена. Подробности соглашения не сообщаются.

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство Chevrolet Niva

Отметим, что «GM-АвтоВАЗ» прекратил работу 17 мая, когда нижегородское предприятие перестало поставлять комплектующие. Это не первый раз, когда конвейер делает «вынужденный перерыв». Так, в октябре 2015 года Волжский автозавод был вынужден остановить сборку моделей Renault-Nissan из-за срыва «Автокомпонентом» поставок деталей для боковых зеркал.

«GM-АвтоВАЗ» — предприятие, созданное GM и «АвтоВАЗом» в 2001 году. Выпускает машины Chevrolet Niva.

#gm-автоваз
Алексей Громов
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