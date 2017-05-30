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Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю‍

Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю‍

14:32  30 Мая 2017  /обновлено: 14:32  30 Мая 2017
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Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю‍

Москва, 30 мая. Международная группа ученых обнаружила потенциально обитаемую суперземлю на расстоянии 21 светового года от нашей планеты. Результаты исследования астрономов изложены в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Сообщается, что небесное тело, которое в 2,8 раза тяжелее Земли, вращается вокруг звезды GJ 625 и имеет период обращения 14,6 дня. Ученые предполагают, что экзопланента находится в зоне обитаемости материнской звезды. Температуру суперзвезды оценивают в 350 кельвинов.

Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю‍

Астрономы исследовали потенциально обитаемую планету в течение 3,5 лет и пришли к выводу, что на ее поверхности могла появиться жидкая вода. Чтобы проверить свои предположения, ученые намерены раздобыть больше информации об атмосфере небесного тела. Как передает Inforeactor, учитывая высокую температуру на поверхности планеты, не исключено, что живые организмы на ней могут быть представлены лишь одноклеточными организмами.

Алексей Громов
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