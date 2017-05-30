Во Франции задержали шесть человек, переправлявших радикалов в Сирию

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Бордо, 30 мая. Французские правоохранители арестовали шесть человек, которые, предположительно, помогали местным радикально настроенным мусульманам отправляться в Сирию для осуществления экстремистской деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что пять злоумышленников были задержаны в Бордо и один — в Париже. Все шестеро в настоящий момент взяты под стражу.

Вопрос обеспечения безопасности встал перед Европой более остро после террористической атаки 22 мая в Манчестере.