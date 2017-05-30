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Весь мир
Во Франции задержали шесть человек, переправлявших радикалов в Сирию

Во Франции задержали шесть человек, переправлявших радикалов в Сирию

13:20  30 Мая 2017
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Во Франции задержали шесть человек, переправлявших радикалов в Сирию

Бордо, 30 мая. Французские правоохранители арестовали шесть человек, которые, предположительно, помогали местным радикально настроенным мусульманам отправляться в Сирию для осуществления экстремистской деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. 

Уточняется, что пять злоумышленников были задержаны в Бордо и один — в Париже. Все шестеро в настоящий момент взяты под стражу. 

Вопрос обеспечения безопасности встал перед Европой более остро после террористической атаки 22 мая в Манчестере. 

#сирия
Алексей Громов
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