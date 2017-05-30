МЧС сообщило о ликвидации последствий смерча в Москве

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Москва, 30 мая. Спасатели ликвидировали основные последствия смерча в Московском регионе. Разгул стихии 29 мая привел к человеческим жертвам и значительным разрушениям. В СК РФ сегодня подтвердили данные о 14 жертвах урагана. 11 из них погибли в Москве, трое – в Московской области. По данным департамента здравоохранения столицы, в больницах остаются более ста пострадавших.

Начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов сообщил , что во вторник утром основные последствия смерча удалось устранить. «Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему», - уточнил он. Кроме того, в ведомстве уточнили, что движение транспорта по основным трассам в регионе осуществляется без затруднений, в штатном режиме работает и Московский метрополитен.

Сейчас спасатели продолжают расчищать дворы от поваленных деревьев, работы планируется завершить во вторник днем. Помощь населению оказывают специальные патрули пожарно-спасательных подразделений, переведенных на усиленный режим работы. открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации негативных последствий циклона от столичного главка МЧС было задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.

