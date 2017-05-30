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Происшествия
Транспорт Москвы полностью возобновил работу после разрушительного урагана

Транспорт Москвы полностью возобновил работу после разрушительного урагана

13:36  30 Мая 2017
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Транспорт Москвы полностью возобновил работу после разрушительного урагана

Москва, 30 мая. Все последствия урагана на транспортной инфраструктуре Москвы ликвидированы, сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Как констатировали сотрудники ЦОДД, на данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме: последствия урагана устранены. Затруднений не зафиксировано также в движении пригородных электричек, передает «Вечерняя Москва».

В настоящее время работники ЦОДД продолжают работы по восстановлению дорожных знаков и светофоров на территории столицы.

Транспорт Москвы полностью возобновил работу после разрушительного урагана

Ранее мэр города Сергей Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана, который обрушился на город 29 мая.

Катерина Тимошенская
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