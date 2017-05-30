Транспорт Москвы полностью возобновил работу после разрушительного урагана

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Москва, 30 мая. Все последствия урагана на транспортной инфраструктуре Москвы ликвидированы, сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Как констатировали сотрудники ЦОДД, на данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме: последствия урагана устранены. Затруднений не зафиксировано также в движении пригородных электричек, передает «Вечерняя Москва».

В настоящее время работники ЦОДД продолжают работы по восстановлению дорожных знаков и светофоров на территории столицы.

Ранее мэр города Сергей Собянин оценил ущерб Москвы от разрушительного урагана, который обрушился на город 29 мая.