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Новости Сирии
Под обстрелами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погибло 15 мирных жителей

Под обстрелами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погибло 15 мирных жителей

13:12  30 Мая 2017
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Под обстрелами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погибло 15 мирных жителей

Дейр эз-Зор, 30 мая. Растет количество жертв террористических обстрелов в осажденном Дейр эз-Зоре.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что число жертв обстрелов боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) выросло до 15 человек. Ранее стало известно, что поздней ночью игиловцы подвергли обстрелам жилые дома в Дейр эз-Зоре.

Под обстрелами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погибло 15 мирных жителей

Под огнем оказались кварталы Аль-Джура и Аль-Кусур. После обстрелов медицинские службы госпитализировали 52 мирных жителя, большинство из них являются женщинами и детьми. Отмечается, что в критическом состоянии находятся 6 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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