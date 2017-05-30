Под обстрелами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погибло 15 мирных жителей

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Дейр эз-Зор, 30 мая. Растет количество жертв террористических обстрелов в осажденном Дейр эз-Зоре.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что число жертв обстрелов боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) выросло до 15 человек. Ранее стало известно, что поздней ночью игиловцы подвергли обстрелам жилые дома в Дейр эз-Зоре.

Под огнем оказались кварталы Аль-Джура и Аль-Кусур. После обстрелов медицинские службы госпитализировали 52 мирных жителя, большинство из них являются женщинами и детьми. Отмечается, что в критическом состоянии находятся 6 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.