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Экономика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

13:20  30 Мая 2017
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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Москва, 30 мая. Представители финансово-экономического блока правительства, председатель президиума «Столыпинского клуба», бизнес-омбудсмен Борис Титов и экс-министр финансов РФ, председатель совета фонда «Центр стратегических инициатив» Алексей Кудрин будут участвовать в совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина.

Из представителей властей в списке премьер-министр Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Деловые круги на совещании представят президент «Опоры России» Александр Калинин, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент «Деловой России» Алексей Репик и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

#путин
Тимур Румянцев
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