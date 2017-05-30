Католики опасаются религиозной войны на Украине из-за запрета УПЦ

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Киев, 30 мая. Возможный запрет Рады деятельности Украинской православной церкви может привести к религиозной войне, считает епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Римско-католической церкви Ян Собило.

Украинская Рада рассмотрит два законопроекта о статусе религиозных организаций в стране, один из которых предусматривает назначение высшего духовенства «страной-агрессором» только по согласованию с властями Киева. Согласно второму законопроекту прихожане смогут менять юрисдикцию своих религиозных общин.

По мнению представителя Харьковско-Запорожской диоцезии Римско-католической церкви Яна Собило, это узаконивает захваты храмов. Епископ добавил, что Украина вернулась «в 30-е годы прошлого столетия» и подобная репрессивная политика станет концом совести в стране. «Может начаться религиозная война. Христиане пойдут друг на друга с ножами!»,— выразил свои опасения Собило, пояснив, что православный приход может вытеснить католический.