Фомирование зон деэскалации в Сирии будет обсуждаться в астанинском формате — Лавров

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Москва, 30 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формирование зон деэскалации в Сирии будет обсуждаться на встрече в астанинском формате.

«Согласование параметров этих зон продолжается», — сообщил Лавров в ходе пресс-конференции, отметив, что результаты работы будут вынесены на очередную встречу участников астанинского формата, которая должна состояться досрочно.

Министр также добавил, что Россия приветствовала бы подключение США не только к вопросам избежания инцидентов, но и к вопросам согласования параметров зон деэскалации.

Отметим, что на площадке «Астана» прошло уже четыре раунда встреч по урегулированию ситуации в Сирии. В частности, переговоры прошли 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая. Главным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения огня в Сирии и подписание РФ, Турцией и Ираном меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.