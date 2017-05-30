Новости США: Трамп осудил новые ракетные испытания КНДР, Маккейн недоволен Кушнером

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США, 30 мая. Дональд Трамп выступил с резкой критикой очередных ракетных испытаний Северной Кореи, сенатор Джон Маккейн недоволен поведением зятя президента Джареда Кушнера, журналисты CNN «копают» под экс-директора ФБР Джеймса Коми. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп критикует КНДР

На следующий день после того как Северная Корея выпустила баллистическую ракету, которая приземлилась в водах Японии, президент США Дональд Трамп назвал этот шаг проявлением «большого неуважения» к Китаю, сообщает Los Angeles Times.

В своем Twitter Трамп заявил: «Северная Корея показала большое неуважение своим соседям — Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету... но Китай старается изо всех сил!» Этот запуск стал девятым испытанием в этом году, вызвав тревогу в отношении ее технических возможностей.

Маккейн против Трампа

Сенатор Аризоны Джон Маккейн недоволен сообщениями о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер якобы предлагал создать секретный канал связи между командой Трампа и Кремлем, сообщает CNN. «Мне это не нравится», — заявил в понедельник представитель Республиканской партии в интервью австралийскому подкасту «7.30», когда его спросили о возможных связях зятя Дональда Трампа с Россией. «Я знаю, что некоторые представители администрации говорят, что это стандартная процедура. Однако мне эта процедура не кажется стандартной, если она инициируется до инаугурации президента США кем-то, кто не находится в официальном положении».

Коми и скандал вокруг России

Источники утверждают, что Джеймс Коми, будучи директором ФБР, знал, что информация, связанная с расследованием взлома электронной почты Хиллари Клинтон, «была сфабрикована российской разведкой», сообщает служба новостей телекомпании CNN.

Журналисты утверждают, что Коми якобы опасался, что если информация об этом будет предана огласке, это подорвет расследование и сам департамент юстиции. В результате Коми прошлым летом в одностороннем порядке выступил с публичным заявлением о том, что Клинтон была «крайне небрежна» в использовании секретной информации. Его пресс-конференция вызвала бурю споров и вызвала критику со стороны как демократов, так и республиканцев. Также CNN утверждает, что действия Коми, вызванные якобы российской дезинформацией, являются ярким примером того, как вмешательство России повлияло на решения высокопоставленных официальных лиц США в ходе кампании 2016 года.

Отметим, что до сих пор США не предоставили ни единого доказательства вмешательства России в их внутренние дела.

Автоматизированные выборы

В штате Иллинойс был принят законопроект, который автоматически регистрирует людей для голосования, сообщает The Hill. Согласно документу, люди будут автоматически зарегистрированы на выборы во время посещений офиса госсекретаря и других государственных учреждений. Представитель Демократической партии от штата, который спонсировал законопроект, заявил, что он модернизирует систему регистрации избирателей штата и тем самым увеличит участие в выборах.

Арест Тайгера Вудса

Гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в состоянии алкогольного опьянения в Джупитер-Айленд, штат Флорида, сообщает WP TV (West Palm Beach). Он был задержан примерно в три часа утра. Сам спортсмен отрицает употребление алкоголя, объясняя ситуацию тем, что неожиданная реакция была вызвана выписанными ему медикаментами.

Брак с насильником

Женщина из Флориды утверждает, что в 11 лет ее заставили выйти замуж за ее насильника, сообщает британская газета Independent. Шерри Джонсон заявила, что, будучи ребенком, она четыре раза была изнасилована членами церковной общины. В результате в 10 лет она забеременела. Когда следователи начали изучать дело, родители вынудили выйти свою дочь замуж за насильника, чтобы защитить его.

Унесенная течением

В Юте четырехлетнюю девочку унесло течением реки Прово, сообщает Associated Press. Ее мать и еще несколько прохожих бросились спасать ребенка, но безрезультатно. В результате мать и еще один человек погибли. Девочку все еще не нашли.

Мороженое и протесты

Дочь президента Иванка Трамп написала твит: «Сделайте мороженое из шампанского в этот #деньпоминовения!», получивший волну негативных откликов, сообщает CNN. Многие из интернет-пользователей сочли ее поступок неуважительным по отношению к американцам.