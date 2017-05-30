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Общество
Сотрудница «Почты России» пригрозила зарезать клиента «как барана»

Сотрудница «Почты России» пригрозила зарезать клиента «как барана»

13:16  30 Мая 2017
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Сотрудница «Почты России» пригрозила зарезать клиента «как барана»

Гатчина, 30 мая. Сотрудница «Почты России» оскорбила клиента из-за долгих поисков нерегистрируемой посылки. Мужчине удалось снять инцидент на видео мобильного телефона и выложить в Сеть.

Житель Гатчины Максим пришел в отделение «Почты России», чтобы забрать посылку. Работающая в тот день женщина не смогла найти посылку по номеру извещения, поскольку извещения у мужчины при себе не оказалось. Максиму пришлось еще раз идти в почтовое отделение уже с необходимой бумагой, однако этот визит закончился для него оскорблениями и угрозами со стороны работника почты.

Женщина серьезно рассердилась, когда поняла, что номера на квитанции и на самой посылке не совпадают, потому что отправление было нерегистрируемым. Это заметно осложнило поиск посылки и, соответственно, работу сотрудницы «Почты России».

Поиски нужной посылки сопровождались комментариями о том, что клиенты всегда заказывают то, что «им не надо». Посетитель почтового отделения сделал вежливое замечание женщине и попросил вести себя более корректно с клиентами, после чего в его сторону начали поступать различные угрозы, сообщает «Ридус».

«Смотрите, а то как барана прирежу», — грозно заявила работница почтовой службы.

#почта россии
Алексей Громов
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