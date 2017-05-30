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Политика
Лавров отреагировал на слова Макрона про Sputnik и RT

Лавров отреагировал на слова Макрона про Sputnik и RT

13:59  30 Мая 2017
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Лавров

Москва, 30 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отражением инерции антироссийской кампании высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о телеканале RT и информационном агентстве Sputnik.

Глава внешнеполитического ведомства России считает, что в данных оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую начала в свое время администрация экс-главы США Барака Обамы и которая захватила ряд других государств.

«Из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться», — отметил Лавров, добавив, что «при этом никаких фактов нет». 

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о телеканале RT и агентстве Sputnik, назвав его высказывания «дешевым водевилем».

Ранее новоиспеченный глава Елисейского дворца заявил, что указанные СМИ не были аккредитованы в его избирательном штабе, поскольку они якобы сообщали «неправдивую информацию».

#россия #сша #обама #лавров #франция #rt #симоньян #макрон #sputnik
Дана Балан
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