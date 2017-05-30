Стали известны подробности похищения 11 миллионов рублей из Центробанка

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Похититель 11 миллионов рублей из здания Центробанка вынес их через окно седьмого этажа, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Похититель 11 миллионов рублей вынес их из окна седьмого этажа здания. Преступник или преступники проникли в кабинет сотрудника Центробанка по парапету соседнего здания, который примыкает прямо к окнам ЦБ РФ.

Выбив окно, неизвестные обыскали кабинеты на седьмом и восьмом этажах здания и нашли 11 миллионов рублей, которые 43-летний пострадавший хранил в тумбочке.

После этого, оставшись незамеченными для камер видеонаблюдения, воры скрылись с места преступления. В данный момент не установлено, когда именно произошла кража.

Начальник сектора Центробанка обратился в полицию утром 29 мая, когда не обнаружил денег. В последний раз он видел их вечером в пятницу, уходя с работы. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи и ведет розыск неустановленных лиц, причастных к совершению этого преступления.