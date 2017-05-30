Лавров: Москва встревожена ударами западной коалиции в Сирии

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Москва, 30 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают очень тревожной ситуацию, сложившуюся после ударов авиации западной коалиции по проправительственным войскам.

«Считаю, что эта ситуация — весьма тревожная, потому что она напрямую затрагивает суверенитет Сирийской Арабской Республики. Конечно, эти вопросы требуют урегулирования, чем сейчас и занимаются наши военные», — заявил Лавров.

Напомним, авиация коалиции нанесла удар по колонне правительственных сил — предположительно, бойцов «Хезболлы» — которая «подошла слишком близко» к секретной базе США в городе Ат-Танфа близ границы с Иорданией и Ираком. Кроме того, американские самолеты сбросили листовки, в которых сирийских солдат призывали не идти воевать на юго-восток Сирии.