Лавров ответил на обвинения в нарушении прав геев в России

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Москва, 30 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил об отсутствии фактов, подтверждающих нарушение прав сексуальных меньшинств в России или вмешательство Москвы в дела других государств.

«Мы не видим ни одного конкретного факта ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГТБ в Чечне или другой части Российской Федерации», — заявил глава российской дипломатии.

Министр подчеркнул, что Россия даст конкретные ответы на вопросы при наличии фактов и фамилий. В заключение Лавров повторил, что Москва не имеет отношения к подавляющему большинству обвинений.

Добавим, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным проявила интерес к соблюдению прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. В Кремле сообщили, что президент объяснил Меркель положение дел в республике.