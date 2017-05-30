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Россия
Законопроект по развитию ипотечного кредитования внесен в Госдуму

Законопроект по развитию ипотечного кредитования внесен в Госдуму

13:23  30 Мая 2017
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Законопроект по развитию ипотечного кредитования внесен в Госдуму

Москва, 30 мая. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ряд мер по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155».

В частности, предполагается передача акций АКБ «Российский капитал» Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

«Законопроектом устанавливается право госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» по решению Правительства России осуществить отчуждение 100% привилегированных акций АКБ «Российский капитал» с их последующей конвертацией в обыкновенные акции в целях передачи Агентством акций АКБ «Российский капитал» акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», — говорится на сайте Кабмина. 

Цель законопроекта — развитие ипотечно-строительной модели на базе банка «Российский капитал», передает «Парламентская газета».

Разработчиком проекта выступил Минфин России. Уточняется также, что законопроект будет способствовать работе по завершению строительства объектов, начатого группой компаний «Су-155». 

Владимир Багров
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