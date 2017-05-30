Курды получат поддержку Франции для борьбы с ИГ
Эрбиль, 30 мая. Посол Франции Марк Барети заверил президента Иракского Курдистана Масуда Барзани в том, что страна продолжит оказывать поддержку силам пешмерга.
Президент Барзани встретился с французским послом в столице курдского региона Ирака Эрбиле. Марк Барети отметил, что Франция продолжит оказывать помощь силам курдского ополчения в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Французская сторона отметила усилия Курдистана, направленные на предоставление убежища беженцам Ирака. Барзани подчеркнул, что Франция сделала значительный вклад в дело борьбы с «Исламским государством»*. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о последних событиях на фронтах Ирака.
* Организация запрещена на территории РФ.