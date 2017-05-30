Сашу Спилберг — в Госдуму: Онищенко объяснил изъяны идеи о совете блогеров

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При Государственной думе может появиться совет блогеров. С такой инициативной выступил самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, представляющий ЛДПР. Ранее в Госдуме выступила известный в молодежной среде видеоблогер, известная под псевдонимом Саша Спилберг, впечатлениями от выступления которой с Федеральным агентством новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По мнению Онищенко, предложение о создании совета блогеров небезынтересно, хотя и имеет некоторые изъяны.

Ранее появилась информация, что 21-летний депутат от ЛДПР Василий Власов передал письмо с предложением о создании совета блогеров главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леониду Левину.

В качестве обоснования своего предложения Власов отметил, что поскольку все больше молодых людей предпочитают получать информацию не по телевидению, а через Интернет, законодательный орган должен, как говорится, держать руку на пульсе. А поскольку аудитория популярных блогов сравнима по охвату с крупными телеканалами, то появление специальной думской комиссии облегчит работу законодателей с интернет-аудиторией.

«Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Интернете», — уверен молодой депутат.

Отметим, Госдума давно уже обратила внимание на важность современных интернет-площадок для донесения мнения законодателей до граждан, предпочитающих получать информацию из социальных сетей. Так, в День российского парламентаризма 27 апреля Госдума запустила официальные аккаунты в соцсетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Twitter, сообщает «Лента.ру». Также информацию об инициативах думских депутатов можно будет получать через специальный канал Госдумы в мессенджере Telegram.

И вот, судя по инициативе депутата от ЛДПР, дело может дойти до того, что блогеры станут привычными гостями в Госдуме. Впрочем, к идее создания совета блогеров при нижней палате парламента первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко отнесся достаточно скептически.

«Подобное предложение является ситуативной реакцией на происходящее, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН. — Согласно регламенту, комитеты при Государственной думе могут создаваться только из депутатов. Впрочем, в данном случае речь идет о создании совета. В соответствии с существующим регламентом, блогеры действительно могут участвовать в работе экспертного совета».

По словам Геннадия Онищенко, экспертные советы действительно могут создаваться при различных комитетах Госдумы. Однако создание экспертного совета из одних блогеров кажется первому зампреду комитета по науке не слишком удачной идеей.

«Создание экспертного совета из блогеров мне представляется тупиковым решением. Другое дело, если это будет экспертный совет, состоящий из педагогов, психологов, других представителей образовательных структур, а также компьютерщиков и т.д. В этот совет могут также входить и блогеры. Тут перспектива есть. Хотя этого явно недостаточно, но это уже хоть какое-то движение в правильном направлении», — отметил Геннадий Онищенко.

Напомним, ранее в Госдуме перед депутатами выступила известный блогер, звезда YouTube Саша Спилберг. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Геннадий Онищенко отметил, что выступление юного блогера заставило его серьезно задуматься.

«Человек не обладает ни административным, ни каким-либо другим ресурсом, но тем не менее смог привлечь десять миллионов подписчиков, — отметил Онищенко. — Люди, которые смотрят видеоблоги, живут в другой, виртуальной реальности, на которую не влияют ни государство, ни родители, ни учителя — и меня это как минимум заставляет задуматься».

По словам депутата, законодателям пора повернуться лицом к молодежной аудитории, чтобы попытаться найти с ней точки соприкосновения.

«Нам нужно двигаться в направлении мира, в котором живет молодежь, а им предложить двигаться в направлении нашего мира, потому что рано или поздно им все равно придется столкнуться с тем миром, в котором сегодня существуем мы — взрослые люди. И нам надо попытаться соединить наши галактики», — отметил Геннадий Онищенко.