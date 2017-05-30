Лавров выступил за участие США в работе по зонам деэскалации в Сирии

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что подключение США к работе по согласованию параметров зон деэскалации в Сирийской республике было бы эффективным.

«Идет работа в рамках канала, который был создан раньше для предотвращения непреднамеренных инцидентов между российскими ВКС и коалицией, которую возглавляют США», — отметил глава российского дипведомства.

По его словам, в настоящее время продолжается согласование параметров этих зон, результаты которого будут представлены на очередной встрече по Сирии в Астане.

Напомним, накануне Лавров сообщил, что власти Египта поддерживают астанинский процесс по Сирийской республике и достигнутые там договоренности о зонах безопасности.