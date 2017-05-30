РФ поддержит Нигерию в борьбе с «африканским ИГ» — Лавров

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Москва, 30 мая. Москва намерена оказывать активную поддержку правительству Нигерии в борьбе со свирепствующей на территории нескольких африканских стран исламской экстремистской группировкой «Боко харам», лидеры которой присягнули на верность главарю международной террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ. Как заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с нигерийским коллегой Джефри Оньеамой, Россия будет продолжать бескомпромиссную войну с терроризмом по всему миру.

«Международный терроризм угрожает национальной безопасности в том числе и наших государств, — подчеркнул Лавров в своем заявлении. — В отношении Нигерии это связано с активизацией террористической структуры «Боко харам», которая ассоциировалась с так называемым «Исламским государством»*. Будем и далее активно поддерживать те шаги, которые предпринимает правительство Нигерии для борьбы с этим злом».

* Организация запрещена на территории РФ.