Интим по рецепту: Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству 

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Интимные товары должны быть лицензированы, а выдавать их следует по рецепту врача. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он готовит соответствующее предложение. При этом о полном запрете речи не идет.

«Предлагается предусмотреть случаи, при которых их использование необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении», — приводит «Интерфакс» цитату из обращения, отправленному депутатом в министерство здравоохранения РФ.

Парламентарий полагает, что свободная продажа таких товаров провоцирует у россиян «нездоровый интерес к сексу». Соответственно, все специализированные магазины «для взрослых» в стране следует закрыть, уверен Милонов, а секс-игрушки прописывать пациентам, нуждающимся в особом лечении.