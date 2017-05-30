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Общество
Интим по рецепту: Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству 

Интим по рецепту: Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству 

13:04  30 Мая 2017
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Интим по рецепту: Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству 

Москва, 30 мая. Интимные товары должны быть лицензированы, а выдавать их следует по рецепту врача. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он готовит соответствующее предложение. При этом о полном запрете речи не идет.

«Предлагается предусмотреть случаи, при которых их использование необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении», — приводит «Интерфакс» цитату из обращения, отправленному депутатом в министерство здравоохранения РФ. 

Интим по рецепту: Милонов предложил приравнять товары для взрослых к лекарству 

Парламентарий полагает, что свободная продажа таких товаров провоцирует у россиян «нездоровый интерес к сексу». Соответственно, все специализированные магазины «для взрослых» в стране следует закрыть, уверен Милонов, а секс-игрушки прописывать пациентам, нуждающимся в особом лечении.  

#милонов
Алексей Громов
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