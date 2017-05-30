Предсмертные конвульсии ИГИЛ: почему террористы сжимают кольцо вокруг Дейр-эз-Зора

В Избранное

Скопировать

Дейр-эз-Зор остаётся одной из самых горячих точек на карте сражающейся Сирии. После серии атак на восточные районы города, успешно отражённые правительственными войсками, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) перехватили груз гуманитарной помощи от Организации Объединенных Наций, сброшенную с помощью авиации на парашютах для жителей Дейр-эз-Зора.

Как сообщает информагентство Al-Masdar News, фотографии с захваченными грузами боевики разместили в Сети. В частности, в гуманитарную помощь от ООН входил картофель и другие необходимые вещи, предназначенные для жителей осажденного Дейр-эз-Зора.

Террористы ИГ* перехватили гум. помощь, которая предназначалась мирным жителям Дейр эз-Зора. pic.twitter.com/TjVdKs1x87 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) May 30, 2017

С чем связана активизация боевиков и как это может отразиться на продвижении сирийской армии к Дейр-эз-Зору? Военный обозреватель телеканала «Царьград ТВ», директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что последнее время мы являемся свидетелями целого ряда побед сирийской армии. И хотя продвижение САА происходит не быстрыми темпами, каждый раз делается все для того, чтобы территория основательно закреплялась за правительственными силами, и у противника больше не было возможности вернуть ее под свой контроль.

«В принципе, мы можем ожидать стремительного броска на каком-то этапе, но эта операция должна быть хорошо подготовлена в плане получения разведданных, раз, а во-вторых, еще и сокрытия самой операции, чтобы информация не утекла к противнику, он не ожидал этого», — сообщил Иван Коновалов.

Скорей всего, прогнозирует эксперт, очевидное настоящее наступление начнется через месяц-полтора, пока же мы можем говорить о продвижении в сторону Дейр-эз-Зора. Также важно отметить, что в районе аэродрома сирийские войска уже более трех лет успешно отбивают все атаки террористов, что учитывает командование САА. Кроме того, трасса Дамаск-Пальмира уже полностью под контролем сирийской армии.

«Это очень важно. Пальмира, как базовая территория для рывка на Дейр-эз-Зор, должна не терять больше связь с "большой землей"», — отметил Коновалов.

Тем не менее, тревожные новости из Дейр-эз-Зора продолжают поступать. Почему так активизировались террористы?

«Они понимают, что Ракку надо оставлять, и Дейр-эз-Зор будет следующей "столицей" (террористического квазиобразования ИГИЛ* - Прим.ред.). А что это за столица такая, когда часть ее контролирует противник? Вот они и пытаются избавиться от сирийских войск, нависающих над ними, поэтому они активизировали свои атаки», — объяснил военный эксперт.

Тем временем множатся беды, приносимые жителям провинции террористами ИГИЛ. Так, четырнадцать человек погибли в минувший понедельник в результате обстрела Дейр-эз-Зора боевиками этой террористической группировки.

* Организация запрещена на территории РФ.