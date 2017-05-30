Мигрант на Lada Priora пытался скрыться от полиции и сбил женщину в Подмосковье
Москва, 30 мая. Сотрудники полиции задержали в Балашихе мигранта, который устроил со стражами порядка гонки на Lada Priora, в результате погони он сбил женщину. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Росгвардии по Подмосковью.
Сотрудники полиции заметили Lada Priora, водитель которой ехал с большой скоростью и совершал странные маневры. Полицейские потребовали остановить машину для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После этого началась погоня, в результате которой подозреваемый сбил человека на тротуаре и протаранил припаркованные транспортные средства.
Полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался 27-летний житель ближнего зарубежья. Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали с серьезными травмами.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.