Мигрант на Lada Priora пытался скрыться от полиции и сбил женщину в Подмосковье

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Москва, 30 мая. Сотрудники полиции задержали в Балашихе мигранта, который устроил со стражами порядка гонки на Lada Priora, в результате погони он сбил женщину. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Росгвардии по Подмосковью.

Сотрудники полиции заметили Lada Priora, водитель которой ехал с большой скоростью и совершал странные маневры. Полицейские потребовали остановить машину для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого началась погоня, в результате которой подозреваемый сбил человека на тротуаре и протаранил припаркованные транспортные средства.

Полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался 27-летний житель ближнего зарубежья. Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали с серьезными травмами.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.