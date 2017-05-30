Полиция ЛНР готовит рейды против преступников-рецидивистов

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Луганск, 30 мая. С 1 июня сотрудники МВД ЛНР проведут две профилактические операции «Контингент» и «Берег», направленные на противодействие рецидивной преступности, сообщили в Центр по взаимодействию с общественностью.

Две спецоперации МВД ЛНР «Контингент» и «Берег» нацелены на недопущение рецидивной преступности и усиление общественного порядка. По данным пресс-службы луганских силовиков, полиция проведет профилактические мероприятия с освобожденными из мест лишения свободы гражданами ЛНР.

Сотрудники правоохранительных органов с 1 июня усилят контроль за территориями, которые находятся вблизи от детских лагерей. Также будет осуществляться контроль за деятельностью предпринимателей на предмет соблюдения запрета продажи алкогольной продукции после 22-00.