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Общество
Ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы алкоголиков и наркоманов

Ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы алкоголиков и наркоманов

12:42  30 Мая 2017
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ученые

Нью-Йорк, 30 мая. Американские ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы среди людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Так, наркоманы из США предпочитают крутить в своем плеере композиции Radiohead, The Smiths, Arctic Monkeys, The Cure, Depeche Mode. Самыми любимыми фильмами американских «торчков» стали «Святые из Бундока», «V — значит вендетта».

Определить предпочтения американских маргиналов позволила система машинного обучения, которая проанализировала лайки интернет-пользователей 150 тысяч аккаунтов Facebook.

ученые

Специалисты утверждают, что разработанный алгоритм с высокой точностью определяет наличие у пользователя той или иной зависимости. В частности, пристрастие к сигаретам определяется с вероятностью в 86%, наркотиков — в 84%, алкоголя — в 81%, передает «Политэксперт».

#музыка #кино #наркомания #алкоголизм
Алексей Громов
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