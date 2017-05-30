Ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы алкоголиков и наркоманов

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 30 мая. Американские ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы среди людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Так, наркоманы из США предпочитают крутить в своем плеере композиции Radiohead, The Smiths, Arctic Monkeys, The Cure, Depeche Mode. Самыми любимыми фильмами американских «торчков» стали «Святые из Бундока», «V — значит вендетта».

Определить предпочтения американских маргиналов позволила система машинного обучения, которая проанализировала лайки интернет-пользователей 150 тысяч аккаунтов Facebook.

Специалисты утверждают, что разработанный алгоритм с высокой точностью определяет наличие у пользователя той или иной зависимости. В частности, пристрастие к сигаретам определяется с вероятностью в 86%, наркотиков — в 84%, алкоголя — в 81%, передает «Политэксперт».